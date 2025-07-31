CONSELL DE MINISTRES
Augmenten les sancions contra Rússia per la guerra
Pugen a 2.346 les persones físiques i a 1.378 les jurídiques afectades
El consell de ministres va aprovar ahir un nou decret que actualitza i reforça el règim de mesures restrictives adoptades en relació amb el conflicte que hi ha entre Ucraïna i la Federació Russa. L’objectiu és incrementar la pressió sobre aquelles persones i entitats que donen suport directe o indirecte al complex militar i industrial rus.
Aquest nou decret, que deroga i integra les disposicions prèvies en la matèria, “referma el compromís del Principat amb els drets humans i la pau internacional”, va afirmar el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.
Andorra signa un document en suport del reconeixement de Palestina
El text incorpora les mesures restrictives adoptades pel Consell de la Unió Europea des de l’any 2022. En aquest sentit, s’amplien les restriccions ja existents i s’hi afegeixen noves persones i entitats, elevant a 2.346 el nombre total de persones físiques i a 1.378 el de persones jurídiques afectades per les sancions.
Fora del consell de ministres, una quinzena de països, entre els quals Andorra, van refermar per escrit la petició a la comunitat internacional perquè s’aplani el camí cap a un reconeixement global de l’estat de Palestina. Alhora, van expressar la voluntat d’avançar de manera col·lectiva per posar fi a l’ofensiva israeliana i assolir una solució de dos estats que permeti posar el punt final al conflicte.