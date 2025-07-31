POLÍTICA
Assignació pressupostària per a la minoria
El PS presenta una proposició de llei de funcionament dels comuns que vol enfortir l’oposició
Els socialdemòcrates aposten perquè els grups polítics que integruin un comú disposin d’una assignació pressupostària específica, una partida destinada a cobrir les despeses de funcionament. I és que la quantitat hauria de ser proporcional als vots i al nombre de representants obtinguts a les eleccions. La pràctica segueix la mateixa línia del sistema utilitzat al Consell General. Axí ho van exposar el president i la consellera general del PS Pere Baró i Judith Casal en la presentació de la proposició de llei qualificada d’organització i funcionament dels comuns, un nou intent socialdemòcrata de superar l’actual reglament. Des del grup parlamentari es considera que una normativa d’aquesta importància necessita un rang superior, com és el de llei qualificada. “Volem convertir un reglament en llei qualificada, fet que ens permetrà tenir més consistència en l’àmbit legal”, va assegurar Baró.
La proposició de llei preveu, també, regular i reglamentar la reunió de cònsols. Unes trobades en què “tenint en compte la importància de les decisions preses, és interessant poder-ne definir clarament el funcionament i l’organització”, tal com va afirmar Baró. El reforç del paper de les minories per defensar la representació dels seus votants i incrementar la participació ciutadana són les altres novetats incloses a la proposta pel grup parlamentari. Tot això amb l’objectiu de buscar una major transparència i formes més democràtiques de regular les corporacions parroquials. “Creiem que els comuns han de garantir funcionaments més democràtics i més inclusius”, va expressar Casal. Pel que fa a la participació ciutadana, el PS pretén establir l’obligació que cada comú adopti fórmules per afavorir-la, com ara les consultes populars, els fòrums i els debats públics.