Quinze empreses rebran 72.479 euros en subvencions
Un total de quinze empreses han estat adjudicatàries de les subvencions del programa d’Andorra Business 2025. En total, rebran un import de 72.479 euros. Cal recordar que el programa de subvencions per a empreses d’Andorra Business té com a objectiu donar suport a la transformació de l’empresa per donar-li valor afegit, que pugui ser innovadora i competitiva, i que estigui ben posicionada per fer front als reptes i aprofitar les oportunitats del mercat internacional. Així, els serveis subvencionats o amb ajudes econòmiques a través del programa es classifiquen en tres grans apartats: innovació, internacionalització i optimització empresarial. En total, aquest any es dediquen a aquestes subvencions una partida de 140.000 euros i l’import és d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats, impostos no inclosos, amb un màxim de 6.000 euros per beneficiari.