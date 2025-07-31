Política
Andorra Endavant demana un referèndum sobre el reconeixement de Palestina
La formació considera que ha de ser el "poble andorrà" qui ha de decidir
Andorra Endavant ha reclamat aquest dimecres que qualsevol decisió sobre el reconeixement de l’Estat de Palestina sigui sotmesa a referèndum. La formació considera que es tracta d'una "qüestió d’Estat, amb conseqüències geopolítiques, econòmiques i de seguretat que poden afectar el futur d’Andorra durant dècades”.
El partit critica que es pugui reconèixer un estat “en conflicte actiu, sota control d’un règim islamista-radical com el de Gaza”. En aquest sentit, apunten que consultar el poble és imprescindible: “Si es vol consultar la ciutadania per a l’entrada a la Unió Europea, amb més motiu encara cal fer-ho abans de prendre una decisió geopolítica com aquesta”.
La formació acusa el Govern de “governar a cop de post i de fotografia” i li exigeix que “comenci a escoltar la ciutadania”. Segons Andorra Endavant, imposar el reconeixement sense debat ni consulta és una irresponsabilitat. “El poble andorrà ha de poder decidir sobre els temes sensibles que afecten el futur del país i del nostre model de societat”, conclou el comunicat.