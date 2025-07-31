Habitatge
48 persones estan a l'espera d'un pis públic i 42 n'han renunciat
Ara mateix ja s'han adjudicat 51 pisos
La directora de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Marta Alberch, ha fet balanç aquest matí de l'evolució del registre de sol·licitants d'un pis a preu assequible i de les adjudicacions dels primers pisos del parc. Des que es va posar en marxa el citat registre 162 sol·licitants han superat ja tots els filtres per poder ser adjudicataris d'un habitatge, se n'han formalitzat 51 entrega de claus, 48 persones resten a l'espera de futures convocatòries de pisos i 42 han renunciat a l'immoble que se'ls havia atorgat. Com ja s'ha anat explicant les renúncies les capitalitza l'edifici de Sant Joan de Caselles, que n'acumula 34. Però també hi va haver renúncies a immobles al bloc de Tobira de la capital (4) i al de Verge de Canòlich (4 més). Ara mateix ja s'han ocupat 19 dels pisos de l'edifici canillenc i, per tant, són 4 els actualment buits i pendents d'una nova adjudicació. La resta d'inquilins de pisos assequibles es reparteixen entre Tobira (27), Sant Julià (4) i l'única persona que va acceptar un habitatge de l'edifici de la Solana del Pas de la Casa.
Fins al passat 21 de juliol s'havien rebut 751 sol·licituds per entrar al registre de potencials llogaters, però la proporció de favorables és del 23% i la de desfavorables, del 53% (la resta es reparteixen entre pendents de valoració o d'informació complementària i desistiments). No acreditar els ingressos mínims per poder-hi accedir i no destinar més del 30% al lloguer que el sol·licitant té vigent (requisit del qual estan exempts col·lectius com els joves que volen emancipar-se) suposen més del 60% de les sol·licituds rebutjades.