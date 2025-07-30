Mobilitat
Vuit quilòmetres de retencions a l'entrada des de França aquest matí
Les cues han començat al voltant de les dotze del migdia
La RN22 d'entrada a Andorra per França ha patit fortes retencions que superaven els vuit quilòmetres. Les cues han començat al voltant de les dotze del migdia i han finalitzat a dos quarts de dues. El trànsit dens era provocat per la "gran quantitat de vehicles que entren al Principat per aquell punt", segons ha apuntat el servei de mobilitat, tot informant que les retencions finalitzaven una vegada travessat el Pas de la Casa.