BOPA
Quinze empreses rebran 72.479 euros en subvencions d'Andorra Business
Aquest programa té per objectiu donar suport a la transformació de l’empresa per donar-li valor afegit
Un total de quinze empreses han estat adjudicatàries de les subvencions del programa d'Andorra Business 2025. En total, rebran un import de 72.479 euros. Aquest programa té per objectiu donar suport a la transformació de l’empresa per donar-li valor afegit, que pugui ser innovadora i competitiva i estigui ben posicionada per fer front als reptes i aprofitar les oportunitats del mercat internacional. Així, els serveis subvencionats o amb ajudes econòmiques a través del programa es classifiquen en tres grans apartats: innovació, internacionalització i optimització empresarial.
En total, aquest any es dediquen a aquestes subvencions una partida de 140.000 euros i l'import és d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats, impostos no inclosos, amb un màxim de 6.000 euros per beneficiari. Els ajuts atorgats i fets públics aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) corresponen a la primera convocatòria, i cal destacar que l'1 d'octubre s'obrirà la segona.
D'aquesta manera, segons el llistat presentat aquest dimecres, hi ha sis de les empreses que reben l'import màxim, de 6.000 euros, mentre que l'import més baix són els 400 que en rep una altra. Les beneficiàries són principalment del sector de la informàtica i les noves tecnologies (IT), el comerç, l’esport i els serveis empresarials. Algunes d’aquestes partides es destinaran a la contractació d’espais a fires internacionals, serveis d’assessorament per obtenir certificacions voluntàries, plans de promoció internacional i desenvolupament d’un producte mínim viable (MVP).