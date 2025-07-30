FRAU
La policia alerta dels riscos dels anuncis que prometen diners fàcils
Els agents no han rebut denúncies durant la recent onada d’estafes piramidals
La policia ha negat haver rebut cap denúncia per estafes piramidals en la recent onada que ha afectat nou residents al Principat, segons xifres facilitades pel president de l’associació d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce.
“Els consells per a qualsevol mena d’estafa relacionada amb inversions, sigui piramidal o no, són els mateixos que anem repetint contínuament”, asseguren els agents del cos. Primer de tot cal sospitar en qualsevol ocasió en què es prometi guanyar diners molt ràpidament. Paral·lelament, és molt important ser bons coneixedors de l’empresa en què estaríem invertint. Un fet que permet verificar si es tracta d’una empresa oficial i si està o no registrada i/o autoritzada. El següent pas a seguir per no caure en el parany de l’estafa és desconfiar de suposats rendiments molt elevats, especialment si per recuperar uns guanys t’estan obligant a continuar invertint.
El modus operandi dels delinqüents implica anar adaptant constantment el seu full de ruta. D’aquesta manera, van desenvolupant noves modalitats d’engany que s’adapten, a més, als punts dèbils de les víctimes. Tot i així, cal tenir molt presents aquests consells que faciliten els agents, perquè d’una manera o una altra, els estafadors utilitzen sempre una mateixa mecànica bàsica: la promesa de poder guanyar quantitats monetàries elevades amb ben poc capital inicial i en un termini exageradament curt.
El cos policial també fa una crida als afectats que hi pugui haver al país a dirigir-se al despatx i posar una denúncia presencialment, amb totes les dades disponibles.