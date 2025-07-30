Urbanisme
Llum verda a l'eixamplament de la general 2 a la Trava de Canillo
Es preveuen tres carrils de circulació, així com en els altres trams, dos en sentit ascendent i un en sentit descendent
El consell de ministres ha donat llum verda a la licitació de l'eixamplament de la carretera general 2, entre la cascada de Canillo i l'Aldosa de Canillo, coneguda com la zona de la Trava. El tram té una longitud de 655 metres i correspon als sectors 1 i 2, i dona continuïtat als sectors 3 i 4, que ja estan en funcionament. Es preveuen tres carrils de circulació, així com en els altres trams, dos en sentit ascendent i un en sentit descendent; una voravia de dos metres pel costat del riu; i un voral pels ciclistes en sentit ascendent. La intervenció contempla la revegetació dels espais de sobreample, així com la creació d'accessos per a vianants. Està previst que les obres comencin a la tardor i durin un any i mig, fins a 2027.
Adjudicats els treballs de control de la fase 2 de Sant Julià
El Govern ha adjudicat els treballs de control de qualitat de les obres de la fase 2 del túnel de Rocafort a l'empresa Pirineu Inspecció i Control, SLU, per 427.437,31 euros. L'acord s'inclou en la fase decisiva de la desviació de Sant Julià de Lòria per 24 milions d'euros, que estarà enllestida el 2027.
Nous camins verds entre Encamp i Canillo
Medi Ambient ha adjudicat la redacció de la segona fase del Pla sectorial d'infraestructures verdes, entre Encamp i Canillo, fins arribar a Incles i Envalira. El pla té la voluntat d'unir els camins verds de totes les parròquies, des de Sant Julià fins a Ordino i Canillo, passant per la vall central. Els treballs de redacció del projecte i direcció de les obres han recaigut sobre l'empresa Euroconsult. Un dels primers trams que es preveu desenvolupar és el comprés entre el Torrent Pregó i el poble de Prats.