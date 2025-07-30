Cultura
L'Escena Nacional obre el càsting per seleccionar els artistes del projecte F5
Els intèrprets rebran una remuneració de 720 euros bruts
L'Escena Nacional d'Andorra ha obert la convocatòria per seleccionar els sis artistes que formaran part del projecte F5, una proposta escènica col·lectiva que combina creació intensiva, interdisciplinarietat i celebració artística.
El càsting tindrà lloc el divendres 30 d'agost a la Sala dels Arcs de la Massana, i hi podran assistir els artistes residents o vinculats al país. El projecte final es desenvoluparà del 15 al 21 de setembre, que culminarà el mateix 21 de setembre al Teatre de les Fontetes de la Massana. Els artistes seleccionats rebran una remuneració de 720 euros bruts.