ADMINISTRACIÓ
L’entrega dels 800 passaports en espera comença a partir d’avui
Tràmits contactarà amb els ciutadans per informar-los que poden passar a buscar-los
La problemàtica dels passaports està a punt de resoldre’s. El Govern ha rebut les 6.000 primeres llibretes (de les 12.000 encomanades) que li pemeten salvar la llista d’espera i disposar d’una reserva considerable per evitar una situació com la viscuda els últims mesos. La previsió és que l’entrega pugui arrencar avui amb una planificació dirigida pel servei de Tràmits, que trucarà a cadascuna de les persones que estan en espera per informar-les de quan poden passar a recollir-lo a l’edifici administratiu. La intenció és que diàriament se’n puguin lliurar uns 150 i que, per tant, en pocs dies tots els ciutadans que restaven pendents tinguin la documentació. Segons la xifra facilitada pel Govern, són uns 800.
S’han rebut les primeres 6.000 llibretes de les 12.000 encomanades
L’executiu va insistir ahir que passaports se n’han seguit entregant. Però que atesa la falta d’estoc de llibretes s’han prioritzat aquells que acreditaven urgències, com ara un viatge. Amb les 6.000 ja rebudes i les 6.000 que han d’arribar en una segona tongada hi ha d’haver un emmagatzematge suficient. La calendarització del lliurament per part de l’empresa que els produeix, OESD International GmbH, s’ha complert amb l’arribada a final de juliol. La comanda va ser a l’abril i a mitjan juny el Govern va informar que s’havia formalitzat el pagament de 242.880 euros per l’encàrrec.
L’executiu ha justificat la falta sobtada del material per poder expedir la documentació per una alteració de les previsions derivada de fenòmens com ara una major tendència a viatjar a destinacions llunyanes després de la pandèmia o la confusió que generaven els passaports que començaven amb la lletra O a les duanes, i que van dur alguns titulars a sol·licitar-ne la renovació. La qüestió és que es pensava que hi havia estoc fins al 2027 i que la reserva es va esgotar molt abans provocant una problemàtica que, ara sí, està a punt de donar-se per tancada.