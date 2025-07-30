MOBILITAT
L’Associació de Taxistes Interurbans es queixa de competència deslleial
L’entitat denuncia la publicitat de professionals particulars sota noms comercials
L’Associació de Taxistes Interurbans (ATI) denuncia competència deslleial entre els professionals del sector. Una queixa relacionada amb el fet que en algunes parades de taxi hi apareixen números de particulars sota noms d’associacions antiquades. Taxi Exprés n’és un. “Fa més d’un any que ha deixat de funcionar com a central de reserves i el número actual pertany a un únic taxista”, asseguren des de l’ATI en un comunicat. L’associació ho considera “un greuge comparatiu”. Paral·lelament, l’ATI denuncia la presència de publicitat de taxis particulars promocionats amb noms comercials. L’estratègia fa creure als usuaris que es tracta de centrals oficials, així que “genera confusió i perjudica el col·lectiu”. L’associació critica casos com el de Taxi Andorra. Una nomenclatura present “sovint en webs i anuncis visibles a Google que pot donar una falsa aparença de central unificada”. “Aquesta situació indueix a error i crea competència deslleial, afectant la imatge i l’equitat del sector”, asseguren.
Central única
La creació d’una central única continua sent la solució viable, segons els membres de l’ATI, “per tal de garantir la lliure competència entre tots els professionals i la confiança dels usuaris”. Els membres de l’associació van fer arribar una carta al Govern per acabar de negociar les característiques de la central. Un servei que, segons va afirmar el secretari d’Estat David Forné, havia d’entrar en funcionament al setembre. L’ATI no ha rebut resposta a la petició, per ara. Però l’associació té clar el disseny que hauria de tenir la unificació del servei: “Ha de complir la normativa de protecció de dades, disposar de geolocalització i oferir diverses vies de contacte, com ara trucada, WhatsApp i aplicació mòbil.”