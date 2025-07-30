DIGITALITZACIÓ
El Govern habilita el servei d’Apple Pay per fer pagaments sense contacte
Andorra Digital i les entitats bancàries han col·laborat amb l’executiu per activar-lo
Apple Pay va entrar oficialment en funcionament ahir al país, una fita que respon a una “reivindicació històrica”. La posada en marxa del sistema es va fer efectiva gràcies a la col·laboració entre el Govern, Andorra Digital i les entitats bancàries , segons un comunicat emès per l’executiu. El servei de pagament mòbil ja està disponible per a tots els usuaris amb dispositius Apple i permet fer pagaments sense contacte.
Els usuaris poden utilitzar el servei a l’iphone, ipad, mac o apple watch
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, va destacar que l’arribada d’Apple Pay és un pas més que “confirma els avenços fets pel país en matèria d’homologació i competitivitat, consolidant la confiança de grans empreses en el mercat andorrà”. També va subratllar que aquesta novetat millorarà l’experiència dels turistes que podran utilitzar el mateix servei al Principat que al seu país d’origen.
El sistema de funcionament garanteix un nivell elevat de seguretat
Els clients poden utilitzar Apple Pay a l’iPhone, l’iPad, el Mac i l’Apple Watch, no tan sols en establiments amb TPV contactless, sinó també per fer compres en línia i dins d’aplicacions, com ara serveis de menjar a domicili, supermercats, transport o aparcament. A més, el sistema permet evitar la creació de comptes o la introducció repetida de dades d’enviament i facturació.
Seguretat
Per fer un pagament en una botiga, l’usuari d’aquest sistema ha de fer doble clic al botó lateral, autenticar-se amb Face ID, Touch ID o codi, i acostar el dispositiu al datàfon. Totes les transaccions es protegeixen amb un codi de seguretat dinàmic i d’un sol ús, fet que garanteix un nivell elevat de seguretat i privacitat. Aquest mètode permet als usuaris no haver de lliurar la seva targeta de pagament a una altra persona, tocar botons físics o intercanviar efectiu.
Els números reals de la targeta no s’emmagatzemen ni al dispositiu ni als servidors d’Apple. En lloc d’això, el sistema assigna un número de compte del dispositiu (Device Account Number) encriptat, que es guarda de manera segura al Secure Element, un xip certificat dissenyat per protegir la informació de pagament dins del dispositiu.
Apple Pay és fàcil de configurar. L’usuari només ha d’obrir l’aplicació Wallet, tocar el símbol + i seguir els passos per afegir-hi les targetes de crèdit o dèbit de l’entitat bancària. Un cop afegida una targeta al dispositiu es podrà utilitzar el servei.