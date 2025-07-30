Successos
Exteriors contacta amb vuit residents a les zones afectades del Japó
Un terratrèmol de magnitud 8,8 ha sacsejat la península de Kamtxatka i les onades amanacen diverses regions del Pacífic
Exteriors ha contactat amb vuit residents que es troben al Japó, zona on, fins fa poques hores, existia una alerta de tsunami a causa d'un terratrèmol de magnitud 8,8 que ha sacsejat la península de Kamtxatka, a Rússia, aquesta matinada. "Tots estan fora de perill", ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Tres andorrans es troben en una zona propera de la costa del Pacífic, mentre que els altres cinc estan al país. "És important recordar que les persones que viatgin fora s'inscriguin al registre de viatgers, és una eina important per localitzar-los en aquests casos", ha apuntat Casal.
El sisme ha provocat alertes de tsunami a diverses regions del Pacífic en alguns països tan turístics com el Japó, Estats Units (Hawaii) o Filipines, i a hores d'ara els avisos es mantenen a la costa de Sud-amèrica, on les onades podrien arribar en les pròximes hores. Al matí, el Govern ha emès una alerta demanant als nacionals i residents a les zones afectades que segueixin les indicacions de les autoritats locals, i en cas de necessitat d'assistència consular urgent, es truqui al telèfon +376324292. L'executiu recomana "mantenir-se informats i evitar desplaçaments innecessaris".