MÒBING ESCOLAR
Gairebé 550 alumnes prenen part en un taller d’assetjament
Un total de 547 alumnes d’entre deu i onze anys han pres part aquest curs en el taller d’assetjament escolar i pressió grupal ofert per experts d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I). Aquesta acció formativa s’ha desenvolupat a través d’un total de 31 sessions en 17 centres dels tres sistemes educatius. Aquest taller s’emmarca dins del pla de prevenció de l’assetjament escolar als centres educatius treballat pel ministeri. Els grups d’alumnes són de cinquè curs (sistemes andorrà i espanyol) i CM2 (sistema francès). Durant la sessió d’una hora es desenvolupa una dinàmica grupal i es treballa el concepte de l’assetjament escolar des de la reflexió i el diàleg amb els diferents grups classe. Aquesta sessió formativa ha estat una de les 124 de les que ha dut a terme AR+I al llarg del curs escolar, que han arribat a un total de 2.325 alumnes d’edats a partir dels tres anys.