Energia
FEDA Ecoterm actualitza les tarifes de fred
La tarifa ja no dependrà de la potència elèctrica contractada, sinó que serà escollida directament pels clients en funció del seu patró de consum
El Consell de Ministres ha aprovat una modificació del decret que regula les tarifes de fred de FEDA Ecoterm amb l’objectiu de flexibilitzar el sistema i fer-lo més ajustat a les necessitats reals de consum dels usuaris. A partir d’ara, la tarifa ja no dependrà de la potència elèctrica contractada, sinó que serà escollida directament pels clients en funció del seu patró de consum. A partir d’ara, cada client podrà escollir la tarifa que més li convingui, amb l’assessorament de FEDA Ecoterm segons les hores d’ús previstes.
Aquest canvi respon al creixement del servei i a la necessitat de donar resposta a edificis amb altes potències contractades però amb un consum limitat, que fins ara es veien obligats a optar per la tarifa Llarga Utilització de Fred (LUF), amb un cost fix superior. Amb la nova normativa, aquests clients podran optar per la tarifa Curta Utilització de Fred (CUF), que presenta un terme de potència més baix, tot i que el cost per kWh sigui més elevat.
El nou decret inclou un increment del 14% en el preu del terme de consum de la tarifa CUF, una mesura que busca fomentar l’estalvi energètic donant més pes al consum real en la factura final. Segons els càlculs de FEDA, aquesta tarifa serà més avantatjosa per a aquells clients amb un ús esporàdic del servei de fred, mentre que la LUF continuarà sent la millor opció per a consumidors intensius com comerços, oficines o institucions. Per garantir l’estabilitat del sistema, els usuaris hauran de mantenir la tarifa escollida durant un mínim d’un any.