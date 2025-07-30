AR+i
Un estudi identifica les espècies de mosquits presents al país
Els mosquits tornen a ser objecte d’estudi al país. Andorra Recerca + Innovació, amb la col·laboració del servei de mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, ha impulsat la tercera investigació sobre aquests insectes davant l’increment global de malalties zoonòtiques i els riscos que comporten per a la salut pública.
AR+I se suma al grup de treball de la comissió interministerial Una sola salut, amb els ministeris de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i Salut, per identificar les espècies de mosquits circulants al territori. D’altra banda, es busca donar una continuïtat als estudis anteriors (2006 i 2016) per valorar l’adaptació i canvi d’aquests insectes a les modificacions del territori i a la incidència del canvi climàtic. Per arribar a aquests objectius, s’han instal·lat aquest estiu, de forma progressiva, trampes a diversos punts de fons de vall i de zones ramaderes.