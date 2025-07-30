Proposició de llei
Els socialdemòcrates aposten per uns comuns amb minories més representatives
La llei permetria que els grups disposessin de tota la informació necessària abans de les sessions de consell
El Partit Socialdemòcrata aposta per regular de manera legislativa una major representació de les minories comunals, tal com han exposat en la proposició de llei qualificada d’organització i funcionament dels comuns. La proposta pretén "reforçar el paper de les minories i incrementar la participació ciutadana", tal com ha explicat el president del grup, Pere Baró. "Volem millorar el reglament que ja existeix i convertir-lo en una llei", ha afegit Baró. Una llei que permetria a les minories disposar de tota la informació necessària abans dels consells de comú, a part dels canals per treballar. Per ara, el partit no ha presentat la llei als comuns.