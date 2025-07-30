Salut
Cobertura total del medicament per a pacients amb hipertensió arterial pulmonar
El selexipag ha demostrat tenir un efecte beneficiós en la reducció d'hospitalitzacions
La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), finançarà el 100% els medicaments amb selexipag. Aquests nous fàrmacs estan indicats per al tractament a llarg termini de pacients amb hipertensió arterial pulmonar, una malaltia rara, greu, progressiva i de maneig complicat. "El medicament selexipag ha demostrat un efecte beneficiós en la reducció d'hospitalitzacions dels pacients que pateixen hipertensió arterial pulmonar", ha mencionat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres.
Adjudicat el servei llençadora a l'aeroport
El Govern ha adjudicat el servei de transport llançadora a l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell per 69.940 euros a l'empresa Novatel. El concurs té una vigència de quatre anys, prorrogable per dos anys més.
L'executiu també ha donat llum verda al pagament de 200.000 euros, corresponent al segon semestre del 2024, relatiu al conveni per la cogestió, explotació i promoció de l’aeroport. Aquest pagament correspon al compliment del conveni entre Andorra i la Generalitat de Catalunya, establert des del 2014 i renovat el 2020, per a la gestió compartida de l’aeroport, propietat de la Generalitat. Aquesta entesa especifica que el Govern aportarà un màxim de 400.000 euros anuals.