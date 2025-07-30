ECONOMIA
La Cambra de Comerç organitza un ‘retail tour’ a Tòquio
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) organitza del 3 al 7 de novembre un retail tour a Tòquio. El programa s’adreça a empreses, marques i entitats que vulguin anticipar-se a les tendències, repensar l’experiència de compra i consolidar Andorra com una destinació comercial de referència al sud d’Europa.
L’objectiu del projecte és oferir inspiració i eines pràctiques per a la transformació del comerç andorrà i entendre com es dissenyen els espais comercials del futur. S’aprofundirà en com es connecta emocionalment amb el client i com es poden adaptar aquests models a la realitat d’Andorra. A més, es faran visites guiades a concept stores i espais de venda pioners. Els participants estaran acompanyats per Stella Canturri i Maria Segarra, i les sessions diàries permetran compartir impressions, reflexionar col·lectivament i descobrir recomanacions personalitzades.