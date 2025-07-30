Successos
Ferit un motorista en un accident a la rotonda Prada Casadet
En el sinistre, que ha causat algunes retencions, s'ha vist implicada una altra motocicleta
Un home de 62 anys ha resultat ferit després d'un accident a la rotonda Prada Casadet, al costat de l'Estació d'Autobusos d'Andorra la Vella. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les 10 hores, on s'ha vist implicada una altra motocicleta, ambdues amb matrícula andorrana. Els serveis d'emergència s'han mobilitzat per atendre un dels conductors, que ha estat traslladat a l'hospital.