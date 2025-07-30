ESTADÍSTICA SOBRE RISC DE POBRESA
El 5% de la població no pot garantir-se una alimentació saludable
El col·lectiu afectat per la privació no pot fer front a imprevistos ni accedir a béns essencials
Les persones que viuen en situació de pobresa a Andorra no tan sols tenen ingressos baixos, sinó que acumulen mancances concretes que afecten la seva qualitat de vida diària. Segons l’enquesta de condicions de vida del 2024, un 5% de la població es troba en situació de privació material severa, una condició que implica no poder cobrir almenys quatre de vuit necessitats bàsiques, com ara mantenir la temperatura adequada a casa, alimentar-se correctament, tenir accés a un vehicle o poder substituir mobles malmesos.
És important no confondre aquest indicador amb la pobresa severa, que es calcula segons els ingressos. En aquest cas, el 4,2% de la població té uns ingressos disponibles equivalents per sota del 40% de la mediana, un llindar econòmic que defineix les persones amb menys recursos.
Entre les carències materials més habituals, destaca que el 10,7% no pot fer una setmana de vacances a l’any i el 8% no pot mantenir una temperatura de confort a l’hivern. A més, un 3% no té accés a una alimentació amb carn, peix o pollastre cada dos dies, fet que posa en qüestió la seguretat alimentària d’un sector de la població.
Lloguer
Els problemes econòmics s’agreugen quan apareixen imprevistos: un 28,3% de la població no pot assumir una despesa inesperada de 1.295 euros, i el 4,8% ha tingut retards en el pagament del lloguer, llum, aigua o altres despeses bàsiques de l’habitatge. Aquestes dificultats són especialment habituals en llars formades per un sol adult amb fills o persones dependents.
Pel que fa als béns duradors, gairebé una de cada cinc persones (19,5%) no pot reemplaçar els mobles quan es fan malbé, el 4% no té accés a un automòbil i el 2,2% no disposa d’un ordinador, fet que pot limitar l’accés a l’educació o al mercat laboral.
Aquesta realitat també afecta el benestar emocional i les oportunitats de futur. Les persones en privació material severa viuen en una situació d’incertesa constant, en què qualsevol canvi pot esdevenir un sotrac insalvable. La sobrecàrrega dels costos de l’habitatge –quan aquests superen el 40% dels ingressos– afecta el 9,4% de la població, especialment aquells que viuen de lloguer, amb una taxa del 13,0%. A més, el 19,4% de la població total es troba en risc de pobresa o exclusió social, segons l’indicador europeu Arope, que combina ingressos baixos, privacions severes i baixa intensitat laboral. L’altra cara de l’estudi mostra l’increment del poder adquisitiu en comparació amb el 2023.