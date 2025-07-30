Seguretat
25 detinguts en la campanya de controls d'alcoholèmia i drogues
L'operatiu de la policia es va realitzar entre el 27 de juny i el 28 de juliol
La policia ha efectuat un total de 1.256 controls durant la campanya d'estiu contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, realitzat entre el 27 de juny i el 28 de juliol. Segons recull el comunicat emès pel cos de seguretat, la campanya ha finalitzat amb 25 persones detingudes, gairebé totes residents al país, i en tots els casos arrestades per positius d'alcoholèmia. Es tracta de 19 homes i 6 dones. Quatre dels detinguts es van veure involucrats en accidents per danys materials.
Pel que fa a les taxes hi han hagut sis positius entre 0.87 i 1,20; deu entre 1,21 i 1,60; cinc entre 1,61 i 2; i quatre que han superat els 2 grams per litre de sang, amb 3,26 com el més elevat. Respecte a les edats, nou tenen entre 18 i 25 anys; deu entre 26 i 40; i sis més de 40.
Campanyes de consciensciació
La policia recorda que les campanyes contra la conducció sota els efectes de l'alcohol s'efectuen de manera regular a proposta del cos i segueixen el pla d'actuació marca pel ministeri de Justícia i Interior. La finalitat, apunten, és millorar la seguretat a les carreteres i la reducció de la sinistralitat.
La policia advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i de drogues per evitat que s'hagin de lamentar danys personals i recorda als conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal que han de respectar el Codi de la circulació.