SUCCESSOS
Veïns del Pas denuncien una nova jornada de contraban
Els veïns del Pas de la Casa han tornat a denunciar, a través d’un vídeo a les xarxes socials, una jornada de contraban a la localitat encampadana. Les imatges, enregistrades dissabte i difoses a través de les plataformes, mostren grups de contrabandistes en plena acció i exposen la repetició d’un modus operandi. Els individus compren tabac al Pas i el transporten a França a peu, travessant la muntanya carregats amb bosses. Els residents critiquen la “impunitat” amb què actuen i lamenten la “falta d’acció de la policia” davant d’una pràctica que asseguren que és “quotidiana”. Els veïns alerten que el fenomen no tan sols persisteix, sinó que s’ha intensificat els darrers mesos, i reclamen més presència i control per part de les autoritats. A més, asseguren que els camins de muntanya apareixen sovint plens de restes i embalatges abandonats que els contrabandistes deixen enrere.