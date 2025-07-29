ANDORRA DIGITAL
Responsables del sector públic participen en una jornada per millorar l’eficiència
Andorra Digital i Salesforce van organitzar una jornada de treball que estava adreçada a 25 directius de parapúbliques i responsables de diversos departaments de l’administració pública amb l’objectiu de millorar tant l’eficiència operativa com l’experiència del ciutadà que utilitzi els seus serveis.
Al llarg de la sessió, es van presentar diversos casos pràctics i estratègies concrets que ja estan implementant administracions d’altres països i que han demostrat millorar els temps de resposta, amb l’ajuda d’eines que permeten optimitzar els processos interns i oferir respostes més àgils, ajustades a les necessitats reals de la ciutadania. A més, es va posar sobre la taula com la digitalització pot contribuir a una gestió pública més sostenible, transparent i resilient a llarg termini, beneficiant-se de les eines actuals.