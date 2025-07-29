SUCCESSOS
La policia deté un turista de 26 anys amb 15,3 grams de droga
El jove va ser arrestat en possessió d’èxtasi, cocaïna i marihuana
La policia va detenir, pels volts de la mitjanit de divendres passat a la frontera del riu Runer, un turista de 26 anys. El jove va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Els agents el van controlar en possessió d’1,1 grams d’èxtasi, a part d’1,3 grams de cocaïna i fins a 12,9 grams de marihuana. En aquell moment, el turista es trobava accedint al Principat com a passatger d’un turisme.
Entre dissabte passat i la jornada d’ahir la policia va detenir un total de sis persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els detinguts van tractar-se d’una dona i cinc homes. Les seves edats oscil·laven entre els 18 i els 49 anys i tots conduïen sota els efectes de l’alcohol, amb taxes d’entre els 0,87g/l i els 1,96 g/l. Un d’ells, de 19 anys, va ser arrestat a Encamp arran d’un accident de danys materials que es va produir a quarts de sis del matí de dissabte. El conductor circulava per la carretera CG-2 en sentit descendent quan va col·lidir contra el vehicle que anava al davant i que s’havia aturat en un pas de vianants.
Finalment, durant el cap de setmana passat el cos policial va procedir a la detenció d’una altra dona, aquesta de 60 anys. La persona va ser arrestada com a presumpta autora d’un delicte contra l’Administració de Justícia, ja que estava circulant pel país amb el permís de conduir suspès.