Banca
El servei de pagament d'Apple arriba a Andbank, Creand i MoraBanc
Els clients de les tres entitats poden fer pagaments segurs, ràpids i sense contacte amb iPhone, Apple Watch, iPad o Mac
Els principals bancs del país —MoraBanc, Andbank (incloent-hi la seva divisió digital Myandbank) i Creand Crèdit Andorrà— han anunciat aquest dimarts la integració d’Apple Pay, el sistema de pagament mòbil d’Apple, per als seus clients a Andorra.
Aquest servei permet als usuaris fer compres amb un sol gest, sense necessitat de lliurar físicament la targeta, tocar botons o intercanviar efectiu. A través de l’iPhone, l’Apple Watch, l’iPad o el Mac, els clients poden pagar tant a establiments físics com en aplicacions i pàgines web que admetin Apple Pay.
Apple Pay destaca per les seves altes mesures de seguretat i privacitat. El número real de la targeta no s’emmagatzema ni al dispositiu ni als servidors d’Apple, sinó que se li assigna un número de compte únic que s’encripta i es guarda de forma segura al Secure Element del dispositiu.