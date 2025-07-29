SISTEMA FINANCER
MoraBanc formalitza la compra del 100% del Banco Europeo de Finanzas
L’operació permetrà comptar per primer cop amb una fitxa bancària a Espanya
MoraBanc ha formalitzat la compra del 100% del Banco Europeo de Finanzas (BEF) després de rebre les autoritzacions del Banc d’Espanya i de l’Autoritat Financera Andorrana. Joan Maria Nin i Lluís Alsina, president i CEO de MoraBanc, i representants d’Unicaja Banco van ser presents ahir a la firma de la compra a Madrid. L’operació, anunciada el juliol del 2024, permet a MoraBanc comptar per primer cop amb una fitxa bancària a Espanya i operar pròximament com una entitat financera plenament autoritzada al mercat espanyol.
L’aprovació representa una fita estratègica per al grup andorrà, el qual consolida així el seu full de ruta de creixement i reforça la seva estructura operativa a Espanya, sumant la fitxa bancària del BEF a les seves plataformes d’assessorament ja existent a través de MoraWealth i la recentment adquirida Tressis. Aquesta doble via –plataforma d’inversió consolidada i fitxa bancària– permetrà al grup ampliar la seva oferta de serveis, tant als clients actuals com als potencials, incloent-hi productes de captació de passiu i finançament.
“La llicència ens permetrà reforçar la nostra manera de fer banca”
La integració de Tressis i la compra del BEF permetrà al grup sobrepassar els 18.000 milions d’euros en patrimoni sota gestió i alinear-se amb el pla estratègic del Grup MoraBanc, que preveu assolir els 10.000 milions d’euros en patrimoni sota gestió a Espanya en els pròxims tres anys.
“La fortalesa del grup ens permet complementar el creixement”
El president de MoraBanc va destacar que “la llicència bancària ens permetrà reforçar la nostra manera de fer banca, familiar i amb un esperit innovador i, d’aquesta manera, ser un banc de referència per als nostres clients”. El conseller delegat de MoraBanc, per la seva part, va valorar: “Aquesta nova adquisició permetrà a MoraBanc continuar amb el full de ruta traçat al pla estratègic 2025-2027, que inclou, entre d’altres fites, esdevenir un banc de referència a Espanya. La fortalesa del grup ens permet complementar el creixement orgànic dels negocis tradicionals amb noves adquisicions.”
Un cop formalitzada la compra, també s’ha modificat la composició del consell d’administració. Entren com a nous consellers Lluís Alsina, Marc Mora, Francesc Xavier Maymó, Rita Estévez, Rosa Bruguera i José Manuel Lara.