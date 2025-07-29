ENSENYAMENT SUPERIOR
Impuls del català a la universitat privada
El ministre Ladislau Baró anuncia que el Govern treballa per potenciar la llengua
La inauguració del Campus universitari de la llengua catalana va reunir ahir una trentena d’estudiants de diversos països que, durant una setmana, rebran classes de català i efectuaran visites a equipaments històrics i culturals. L’acte va comptar amb la presència del ministre d’Educació i Universitats, Ladislau Baró, que va defensar que la situació del català a Andorra és “prou bona i robusta”, però va reconèixer que cal potenciar l’idioma en tots els àmbits, especialment en l’educació. A més, Baró va anunciar que el Govern té la intenció de garantir una presència significativa del català en l’ensenyament superior privat.
El titular d’Educació i Universitats va remarcar que Andorra “és un país on, per un costat, hi ha molts visitants derivats del turisme i, de l’altre, hi ha un creixement migratori important. Això fa que el català hagi de coexistir inevitablement amb altres llengües”. Aquest conjunt de casuístiques fan que la llengua tingui uns “competidors potents dins el nostre país”, però també hi ha uns “recolzaments potents”, va comentar el ministre. Aquests suports són l’ordenament jurídic, la Constitució i les polítiques públiques del Govern.
“La Llei del català estableix que es trobi a l’ensenyament superior privat”
Segons Baró, el Govern, conjuntament amb el Consell per la Llengua i el ministeri de Cultura, treballen per definir com es concretarà aquesta presència a les universitats privades. “La Llei del català estableix la necessitat que el català sigui d’alguna manera present també a l’ensenyament superior privat, i estem preparant i treballant per assegurar i definir com serà aquesta presència”, va relatar. El ministre va explicar que s’ha de celebrar una reunió de la junta de coordinació per abordar i definir la qüestió, perquè “potser no ha de ser idèntic per a tots els centres”.
Sobre el Campus universitari de la llengua catalana, Baró va mencionar que espera que els inscrits “marxin amb una visió realista d’Andorra” i que coneguin la societat i el medi del Principat, però sobretot que aprofitin l’estada per “treballar el català”.
Els alumnes provenen de dotze països diferents i van arribar a Escaldes-Engordany. Alguns d’ells provinents d’Alemanya, la República Txeca, Mèxic, Xile, Polònia o Itàlia. També hi ha persones vingudes de Rússia i Ucraïna. Baró espera que el campus pugui servir per generar un espai de germanor entre les persones que provenen de països actualment en conflicte bèl·lic.