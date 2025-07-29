TREBALL
El Govern tanca la porta a ampliar la quota de temporers d’estiu
Marsol afirma que la decisió s’ha pres després d’avaluar les necessitats de mà d’obra
La ministra Conxita Marsol va confirmar ahir que el Govern no té previst ampliar la quota de temporada per a aquest estiu després que s’hagin esgotat tots els permisos disponibles, 650. La titular d’Economia va explicar que la decisió es va prendre la setmana passada després d’analitzar la situació del mercat laboral. “Vam veure que més o menys tothom està ben cobert. Va haver-hi alguna demanda, però tothom està ben cobert”, va afirmar Marsol, tot subratllant que la posició de l’executiu es mantindrà “si no sorgeix algun canvi important aquests dies”. Tot i això, la ministra va obrir la porta a explorar altres vies per donar resposta a les necessitats d’hotels i restaurants. “És clar que estem oberts perquè l’important és trobar aquest equilibri entre un creixement que sigui sostenible, però també que l’empresa pugui funcionar”, va assenyalar.
Amb el tancament de la quota d’estiu, s’activa ara la possibilitat de contractar personal a través de la quota general. “Una vegada es tanca la quota de temporada, una altra vegada s’obre la general. Per tant, podran optar a contractar per la via de la general”, va recordar la ministra. Preguntada per altres alternatives com fer hores extres o treballar en diversos sectors diferents del qual van ser contractats, la responsable d’Economia i Treball va explicar que els treballadors temporers “poden fer fins a 12 hores a la setmana o 48 hores al mes, tenen el mateix dret que qualsevol altre treballador del país”, i que s’avalua que puguin treballar en un sector diferent pel qual han estat contractats. Marsol va apuntar que l’executiu ho té “sobre la taula”.