CULTURA
‘Goja’, una proposta de dansa vertical al Canillo Escènic Arts
La plaça del telecabina de Canillo acollirà l’espectacle de dansa vertical Goja divendres 8 d’agost a les nou del vespre. Amb una posada en escena immersiva i altament visual, vol ser una experiència sensorial que desperti l’imaginari i la connexió amb els elements. És una peça pensada per a espais exteriors singular i combina moviment, llum i so per crear un univers de poesia visual que transforma l’espai arquitectònic en un llenç viu, en què els cossos dansen suspesos entre terra i cel. L’espectacle, creat per Cristina Pericas, forma part de la programació del Canillo Escènic Arts. L’entrada és gratuïta.