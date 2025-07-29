AR+I
Estudi per identificar les espècies de mosquits presents al país
El treball es dur a terme amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat
L’increment de les malalties zoonòtiques en el nostre entorn, que plantegen riscos importants per a la salut, ha portat Andorra Recerca + Innovació, amb la col·laboració del servei de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a impulsar el tercer estudi sobre aquests insectes a Andorra.
L'AR+I se suma al grup de treball de la comissió interministerial 'Una sola salut', amb els ministeris de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i Salut, per identificar les espècies de mosquits circulants en el nostre territori. D'altra banda, es busca donar una continuïtat als estudis anteriors (2006 i 2016) per valorar l'adaptació i canvi d'aquests insectes a les modificacions del territori i a la incidència del canvi climàtic.
Per arribar a aquests objectius, s'han instal·lat aquest estiu trampes a diversos punts de fons de vall i de zones ramaderes, de forma progressiva en diverses campanyes. Més concretament, s'han col·locat deu trampes específiques per a la captura d’individus adults en deu punts repartits pel país, i també, s’instal·laran una altra tipologia de trampa específica per al mostreig d’ous, també en una desena d'indrets diferents. Tots aquests punts han estat validats recentment amb els experts del servei de Mosquits del Baix Llobregat i seran mostrejats de forma quinzenal per l’AR+I. Addicionalment, també es durà a terme un mostreig i posterior identificació d’individus en estat larvari, característics de les zones on l’aigua s’acumula, com ara embornals de clavegueres o petites acumulacions d’aigua entre les deixalles o pots d’aigua abandonats. Es busca mostrejar la major part del territori possible i detectar, així, la quantitat més gran d’espècies presents al país.