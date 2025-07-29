SUCCESSOS
Detingut per circular a 170 quilòmetres per hora
Un jove, de 25 anys, que circulava amb un BMW M2, amb matrícula andorrana, va ser detingut diumenge per la policia de l’Arieja. L’arrestat circulavaa per l’RN-20 a una velocitat de 170 quilòmetres per hora en un tram limitat a 90 quilòmetres hora, segons van informar mitjans francesos. Fonts policials van explicar que immediatament es va procedir a retirar-li el permís de conduir i se li va confiscar el vehicle amb què circulava.
El delicte arriba setmanes després de l’adopció de la llei del 9 de juliol del 2025. Una legislació que introdueix el concepte d’homicidi viari, amb una pena de fins a tres mesos de presó i una multa de 3.750 euros per qualsevol tipus d’excés de velocitat que superi el límit autoritzat en més de 50 quilòmetres per hora.