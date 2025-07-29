Justícia i institucions
Delfí Guàrdia, denunciat per incompatibilitat en el càrrec de magistrat del TC
L’ex president del Tribunal Constitucional hauria compaginat el càrrec amb funcions de conseller a Criteria Caixa, fet prohibit per la llei
Delfí Guàrdia, membre actual del Tribunal Constitucional i que en va ser president fins fa quatre mesos, ha estat denunciat davant la justícia andorrana per una presumpta incompatibilitat legal en l’exercici del seu càrrec, segons ha publicat el mitjà espanyol, El Confidencial. Segons consta a la denúncia, Guàrdia hauria simultanejat des del 2017 les seves funcions com a magistrat del Tribunal amb les de conseller a Criteria Caixa, un fet que la Llei qualificada del Tribunal Constitucional considera una "falta molt greu".
El text presentat a la justícia assenyala que “exercir de magistrat existint una incompatibilitat originària és una falta molt greu segons l’article 18.4 de la Llei”, i especifica que és incompatible ser magistrat “gestionant, assessorant o defensant interessos privats de tercers dins del territori andorrà o exercint una activitat que pugui comprometre la seva independència i imparcialitat”.
La denúncia demana formalment que s’obri un expedient disciplinari contra Guàrdia i que se’l cessi del seu càrrec al Tribunal Constitucional. L’origen de la incompatibilitat rau en el fet que Guàrdia hauria estat conseller de Criteria des del 2014, tres anys abans del seu nomenament com a magistrat constitucional, i va mantenir aquesta funció fins al març d’enguany, moment en què es va posar fi al seu mandat a la firma privada.
Els documents aportats a la denúncia inclouen detalls d’una operació immobiliària de gran abast al Principat: la compra de 155.000 metres quadrats de terreny als comuns d’Encamp i Escaldes-Engordany a través de la societat filial Els Arbres de la Tardor, vinculada a Criteria Caixa. Aquesta adquisició, valorada en 150 milions d’euros i que actualment tindria un valor de mercat proper als 200 milions, reforçaria la percepció d’incompatibilitat, segons els denunciants.
Fonts properes a Criteria confirmen que Guàrdia va cessar com a conseller el març de 2025 i que la societat filial es va crear exclusivament per a aquesta compra, sense desenvolupar cap projecte constructiu posterior al territori. També asseguren que Guàrdia es va abstenir en qualsevol decisió relativa a Andorra durant les reunions del consell d’administració, com recullen les actes.