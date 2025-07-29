BENESTAR SOCIAL
Carisma tanca una botiga pel lloguer
L’associació benèfica no pot assumir el cost i les despeses actuals del local d’Arinsal
La botiga solidària de Carisma d’Arinsal tancarà definitivament les portes el 31 de juliol a causa de la inviabilitat econòmica del projecte. El local és un dels tres establiments que l’associació gestiona actualment al país i l’únic ubicat en un espai de lloguer privat. Segons explica Helena Leach, presidenta de l’entitat, “com a associació benèfica no podem assumir la despesa del lloguer, el salari dels empleats i els costos de la furgoneta”. A diferència dels altres dos punts de venda –situats a Escaldes-Engordany i la Massana–, que sí que generen ingressos positius, el local d’Arinsal ha acumulat pèrdues.
Leach assegura que Carisma estaria oberta a mantenir l’activitat a la zona si s’hi trobés una alternativa. “Estaríem encantats de col·laborar amb qualsevol voluntari, entitat o fundació que ens pogués cedir un espai.” La presidenta de l’associació subratlla que el suport dels comuns és clau per garantir la continuïtat del projecte. Fins ara, la botiga d’Arinsal venia mobles i productes per a la llar de segona mà a preus assequibles i els beneficis es destinaven a iniciatives socials al país. “Les persones ens donen mobles, sobretot quan deixen un pis, i nosaltres els venem a la botiga.”
Les altres botigues de Carisma venen articles com ara roba, joies, objectes de decoració, llibres i videojocs, i els voluntaris són els encarregats de classificar i preparar els productes per a la venda. L’associació ha distribuït, fins al moment, aproximadament 125.000 euros entre diverses organitzacions del país. Les seves donacions han beneficiat col·lectius vulnerables, com ara joves o persones amb discapacitat, i també han contribuït a accions mediambientals com les del cos de voluntaris per la natura de la Massana. A més, destaca iniciatives com les donacions a l’Aula Taller del ministeri d’Educació o el projecte Talantejant del comú d’Escaldes-Engordany.
Tot i que sovint se la vincula únicament amb l’àmbit de l’ajuda social, l’associació també vol reivindicar la seva missió ecològica. “El nostre objectiu és fomentar la reutilització i donar una nova vida als objectes”, remarca Leach. “El projecte té una dimensió social i una altra d’ambiental, i esperem que tothom compromès amb la sostenibilitat s’hi impliqui com a client o com a col·laborador”.
L’entitat confia que aquest tancament no freni el seu compromís social i ambiental i anima qualsevol persona o col·lectiu a sumar-se al projecte, cedir espais o col·laborar-hi com a voluntari.
LA PRIMERA BOTIGA SOLIDÀRIA DEL PAÍS
El projecte es manté gràcies a la col·laboració amb la Fundació Privada Nostra Senyora Meritxell (FPNSM) i a l'empresa d'inclusió sociolaboral I&I serveis, mitjançant el qual es donen oportunitats laborals a persones amb discapacitat. L’acord ha permès l’obertura d’altres botigues solidàries.