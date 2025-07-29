Solidaritat

Campanya d'emergència d'Unicef Andorra per protegir la infància a Gaza

L'organització denuncia que des de l'inici del bloqueig humanitari al març l'entrada d'ajuda ha estat nul·la

Redacció
Andorra la Vella

Unicef Andorra ha posat en marxa una campanya d'emergència per recaptar fons destinats a protegir la vida i els drets dels infants de Gaza, davant "la gravíssima crisi humanitària".

L'organització denuncia que des de l'inici del bloqueig humanitari al març l'entrada d'ajuda ha estat nul·la, i per això "la recaptació de fons és urgent i imprescindible". Unicef assenyala que es necessiten aliments, aigua potable, combustible, equipament mèdic i material educatiu. La ONG assenyala que només ha rebut el 35% del finançament necessari per afrontar la resposta humanitària a la Franja de Gaza. Es pot col·laborar a través de Bizum o de transferència bancària. 

