Solidaritat
Campanya d'emergència d'Unicef Andorra per protegir la infància a Gaza
L'organització denuncia que des de l'inici del bloqueig humanitari al març l'entrada d'ajuda ha estat nul·la
Unicef Andorra ha posat en marxa una campanya d'emergència per recaptar fons destinats a protegir la vida i els drets dels infants de Gaza, davant "la gravíssima crisi humanitària".
L'organització denuncia que des de l'inici del bloqueig humanitari al març l'entrada d'ajuda ha estat nul·la, i per això "la recaptació de fons és urgent i imprescindible". Unicef assenyala que es necessiten aliments, aigua potable, combustible, equipament mèdic i material educatiu. La ONG assenyala que només ha rebut el 35% del finançament necessari per afrontar la resposta humanitària a la Franja de Gaza. Es pot col·laborar a través de Bizum o de transferència bancària.