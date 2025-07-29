CULTURA
Bus llançadora gratuït durant l’agost per visitar el Museu Casa Rull
L’àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura, Joventut i Esports posa a disposició dels visitants un bus llançadora gratuït durant el mes d’agost amb la voluntat de potenciar aquest equipament cultural i, alhora, fer-lo més accessible i visible tant per a la ciutadania com per als turistes que visiten el país durant l’estiu.
Coincideix amb el vintè aniversari del museu
En concret, tots els dissabtes del mes d’agost s’oferirà un servei gratuït de bus llançadora entre el centre de la Massana i la Casa Rull de Sispony. El servei funcionarà amb dues sortides diàries des de la parada Centre Vila de la Massana, a les 11 i a les 16 hores, i amb retorns des de Sispony a les 12.30 i a les 17.30 hores. Això permetrà als usuaris disposar d’un marge d’una hora i mitja per visitar amb calma la Casa Rull i conèixer el seu contingut. El servei de transport és completament gratuït i no cal fer cap reserva prèvia per utilitzar-lo. Tanmateix, el servei no inclou l’entrada al museu.
Aquesta iniciativa coincideix amb la commemoració del vintè aniversari de l’obertura del museu, celebrat el mes de juny. El museu ofereix una immersió en el passat rural d’Andorra.