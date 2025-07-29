Consell General
Baró demana per les cues al servei de tràmits de Govern
El conseller general socialdemòcrata sol·licita tota la informació referent al personal del qual disposa el departament
El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, sol·licita tota la informació referent al personal del qual disposa el departament de tràmits, i quines són les seves funcions. Baró també demana quina era la dotació de personal l'any 2024 i 2023 i quin ha estat el temps mitjà d'espera i d'entrevista des de principi d'any. Finalment, el conseller general vol conèixer quantes persones han visitat el departament de tràmits durant el primer semestre i si el Govern té actuacions previstes per evitar cues i retards.