Educació
Andorra Recerca i Innovació forma 547 alumnes en assetjament escolar
S'han dut a terme 31 sessions en disset centres dels tres sistemes educatius
Un total de 547 alumnes d'entre deu i onze anys han pres part aquest curs en el taller d’assetjament escolar i pressió grupal ofert per experts d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I). Aquesta acció formativa s'ha desenvolupat a través d'un total de 31 sessions en disset centres dels tres sistemes educatius.
Aquest taller s’emmarca dins del Pla de prevenció de l’assetjament escolar als centres educatius treballat pel ministeri. Els grups d’alumnes són de cinquè curs (sistemes andorrà i espanyol) i CM2 (sistema francès). Durant la sessió d’una hora es desenvolupa una dinàmica grupal i es treballa el concepte de l’assetjament escolar des de la reflexió i el diàleg amb els diferents grups classe.
Aquesta sessió formativa ha estat una de les 124 de les que ha dut a terme l'AR+I al llarg del curs escolar i que han arribat a un total de 2.325 alumnes d'edats compreses entre els tres anys a adults. Cada curs escolar es duen a terme sessions de formació dirigides a alumnes i a docents, per tal d’apropar als centres escolars la ciència i la investigació. Les intervencions a les escoles es realitzen majoritàriament per part de la tècnica pedagògica de l’Aula d'AR+I i també amb la participació d’investigadors de l'entitat.
A més de les formacions presencials, des de l’Aula s’han elaborat recursos en diferents formats, perquè serveixin de suport a les escoles i puguin ser utilitzats a criteri dels docents. Un altre vessant en la tasca d’aquesta àrea és el treball en xarxa amb entitats d’educació ambiental per al desenvolupament de recursos i la dinamització d’accions emmarcades en programes internacionals d’àmbit pirinenc. En aquest sector, l’objectiu es basa en la divulgació i sensibilització entorn del patrimoni pirinenc tant natural com cultural.
Segons informen des de l'AR+I, per tal d’atendre les peticions que provenen de les escoles, des de la fundació es treballa en col·laboració amb l’àrea de Convenis, Relacions Internacionals i Projectes Educatius del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.
També en el marc del Pla de prevenció de l’assetjament escolar s'ha fet per a alumnes d'onze i dotze anys el taller 'Com em relaciono amb els altres... i amb mi?', enfocat a treballar les emocions i que ha comptat amb la participació de 679 estudiants d'onze centres escolars.
Més centrat en l'àmbit mediambiental, per a primera ensenyança s'han fet els tallers de la ruta interpretativa de Prats a Meritxell, amb 30 participants; la fauna i la flora d'Andorra, amb vint alumnes i la geologia d'Andorra, també amb una vintena d'estudiants. Quant a segona ensenyança, s'han treballat els riscos naturals i l'autoprotecció, amb 698 alumnes i 32 sessions i les ones sísmiques, amb 22 alumnes. A formació professional s'ha donat suport en el marc del projecte Tàndem i també s'han fet sessions formatives sobre el medi natural, emmarcades en el curs de nacionalitat que inclou temàtiques sobre Andorra. Concretament, s’han fet classes en diferents semestres de dues hores de durada, i hi han assistit uns 70 alumnes.
També s'ha format docents a través de diverses propostes i s'han dut a terme diversos projectes transversals i transfronterers.