Digitalització
Activat el servei d'Apple Pay per pagaments sense contacte
Els ciutadans poden fer ús de la tecnologia partir d'avui
El servei de pagament mòbil 'Apple Pay' s'ha activat oficialment aquest dilluns a Andorra, en una fita que respon a una "reivindicació històrica" i que ha estat possible "gràcies al treball conjunt del Govern, Andorra Digital i les entitats bancàries del país", segons recull el comunicat emès per l'executiu andorrà.
Segons ha informat el ministeri de Funció Pública i Transformació Digital, l’acord amb Apple permet que els ciutadans puguin fer ús de la tecnologia de pagament sense contacte, compatible amb targetes de crèdit, dèbit, fidelització, regals i transport, entre d’altres. El sistema funciona a través de la tecnologia NFC i és vàlid tant en establiments físics com en compres en línia.
El ministre Marc Rossell ha destacat que l'arribada d'Apple Pay' és un pas més que "confirma els avenços fets pel país en matèria d’homologació i competitivitat, consolidant la confiança de grans empreses en el mercat andorrà". També ha subratllat que aquesta novetat millorarà l’experiència dels turistes que podran utilitzar el mateix servei al Principat que al seu país d’origen.