Ferit un motorista en un accident a la Margineda
En el sinistre, produït al voltant de dos quarts de tres de la tarda, s'ha vist implicat un altre turisme
Un motorista ha resultat ferit en un accident a la rotonda de la Margineda, en sentit Andorra la Vella, on s'ha vist implicat un turisme amb matrícula espanyola. El sinistre ha tingut lloc al voltant de dos quarts de tres de la tarda i tot indica que l'home hauria caigut de la moto, amb matrícula andorrana. La motocicleta ha quedat aturada al mig de la rotonda, la qual cosa ha provocat petites retencions a la zona afectada. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat els serveis d'emergència, que han traslladat l'home, de 32 anys, a l'hospital.