REORGANITZACIÓ
El sindicat avisa que la feina és la mateixa amb menys interns a la presó durant el dia
L’SPA critica que les tasques habituals al centre penitenciari continuen intactes
El Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA) insisteix a mostrar el seu profund desacord amb la decisió del ministeri d’Interior i Justícia de reduir els mínims diürns a partir d’avui. En una carta adreçada a la ministra Ester Molné, el sindicat adverteix que la mesura “s’ha pres sense tenir en compte la realitat operativa del centre ni, el que és més greu, la seguretat dels treballadors que hi desenvolupen la seva tasca diàriament”.
La direcció del centre penitenciari i el ministeri justifiquen la retallada pel recent indult concedit pels Coprínceps, però des de l’SPA es matisa que aquest ha afectat principalment interns en règims d’arrest nocturn o semillibertat, i que només un dels alliberats es trobava en règim d’arrest ferm. “Això significa que la càrrega de treball a l’interior del centre pràcticament no ha variat”, defensa el sindicat.
Els treballadors denuncien que la seguretat queda exposada
El document, firmat pel primer secretari, Jordi Fius, denuncia que es pretén reduir la presència d’agents en hores de més activitat, especialment en els patis, fet que “suposa una disminució evident en la capacitat de vigilància i control”. També lamenten que “la seguretat del centre i del seu personal importa ben poc o gens tant al Ministeri com a la Direcció del Cos Penitenciari”.
el ministeri defensa que és possible reduir el nombre d’hores extra
El sindicat considera que la mesura confirma la línia de “mala gestió sostinguda” que pateix el centre des de fa temps i que ha provocat el trencament de relacions amb les autoritats. “Aquesta manera de fer està totalment allunyada de les necessitats reals del personal i de les condicions mínimes de seguretat que han de regir en un centre penitenciari”.
Els treballadors insisteixen que “la feina a realitzar no varia” perquè “les funcions que assumim diàriament són les mateixes, amb independència del nombre d’interns presents”. Aquest argument és clau per justificar la seva oposició a la mesura. “Reduir els efectius no respon a cap criteri operatiu real”, conclouen.
Davant la situació, l’SPA exigeix la suspensió immediata de la mesura i anuncia la seva oposició a qualsevol activitat addicional com “l’ampliació dels horaris dels patis”. També recorda que no disposen d’efectius femenins operatius per cobrir certs mòduls, una situació agreujada després dels incidents al mòdul de dones (S1.2). “Demanem, doncs, que es deixi sense efecte la reducció de mínims prevista i accepti com a mínims 9 agents de dia i 6 de nit durant el mes d’agost”, conclou.