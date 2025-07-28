Successos
Queixes dels veïns del Pas per una nova jornada de contraban
Els residents demanen més "contundència policial"
Els veïns del Pas de la Casa denuncien una nova jornada de contraban a la localitat encampadana. Els contrabandistes repeteixen el modus operandi. Compren el tabac al Pas i l'entren a França travessant la muntanya a peu. Els residents es queixen, a través de les xarxes socials, de la impunitat dels contrabandistes i la "falta d'acció de la policia". El vídeo, penjat a les xarxes socials, data del dissabte, on es poden veure diversos contrabandistes travessant cap a França amb el tabac.