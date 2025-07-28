Banca
MoraBanc formalitza la compra del Banco Europeo de Finanzas i entra en el sistema bancari espanyol
El grup preveu arribar als 10.000 milions d'euros en patrimoni gestionat (AUM) a Espanya en tres anys
MoraBanc ha formalitzat la compra del Banco Europeo de Finanzas (BEF) després de rebre les autoritzacions del Banc d'Espanya i de l'Autoritat Financera Andorrana. Joan Maria Nin i Lluís Alsina, president i CEO de MoraBanc, i representants d’Unicaja Banco, han estat presents avui en la firma de la compra a Madrid. L'operació, anunciada el juliol de 2024, permet a MoraBanc comptar per primer cop amb una fitxa bancària a Espanya i operar pròximament com una entitat financera plenament autoritzada al mercat espanyol.
L'aprovació representa una fita estratègica per al grup andorrà, el qual reforça la seva estructura operativa a spanya sumant la fitxa bancària de BEF a les seves plataformes d'assessorament ja existent a través de MoraWealth i la recentment adquirida Tressis. Aquesta doble via –plataforma d'inversió consolidada i fitxa bancària – permetrà al grup ampliar la seva oferta de serveis. La integració de Tressis i la compra del BEF permetrà al grup sobrepassar els 18.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió, alineant-se amb el pla estratègic del Grup MoraBanc, que preveu assolir els 10.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió a Espanya en els propers tres anys.
Joan Maria Nin, president de MoraBanc, destaca que "la llicència bancària ens permetrà reforçar la nostra manera de fer banca, familiar i amb un esperit innovador i, d’aquesta manera, ser un banc de referència per als nostres clients". Per la seva banda, el delegat de MoraBanc, Lluís Alsina, valora que "aquesta nova adquisició permetrà a MoraBanc continuar amb el full de ruta traçat al pla estratègic 2025-2027, que inclou, entre altres fites, esdevenir un banc de referència a Espanya. La fortalesa del grup ens permet complementar el creixement orgànic dels negocis tradicionals amb noves adquisicions".
Nou Consell d'Administració
Un cop formalitzada la compra del Banco Europeo de Finanzas per part de MoraBanc, s'ha modificat també la composició del Consell d'Administració, presidit per Joan Maria Nin. Entren com a nous consellers: Lluís Alsina Álvarez, CEO de MoraBanc, Marc Mora Guerín, Francesc Xavier Maymó Gatell, Rita Estévez Luaña, Rosa Bruguera Brasó i José Manuel Lara García.