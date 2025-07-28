SOCIETAT
GosSOS vol que s’adoptin més animals d’edat avançada
El centre de protecció caní GosSOS ha rebut un total de trenta adopcions durant el primer semestre del 2025. Des de la instal·lació asseguren que s’està anant a un ritme bastant semblant al del 2024, atès que al llarg de tot l’any passat es van adoptar 64 cans. Tot i això, la majoria de les adopcions continuen centrant-se en gossos més aviat joves, una tendència que el centre està començant a canviar amb campanyes de conscienciació i esforços per trobar llar a animals de més edat. En aquests moments hi ha tres cans amb una edat superior als deu anys i també en tenen uns quants que tenen més de vuit anys.
La gossera té vint gossos en adopció i disset en acollida. “Són gossos que estan a nom nostre, però estan malalts o estan molt vells i els tenen persones particulars perquè puguin estar en un lloc diferent”, va comentar el responsable, Jesús Cardesín.