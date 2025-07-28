SOCIETAT

GosSOS vol que s’adoptin més animals d’edat avançada

Un voluntari passeja un gos de la gossera.

Un voluntari passeja un gos de la gossera.GosSOS

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El centre de protecció caní GosSOS ha rebut un total de trenta adopcions durant el primer semestre del 2025. Des de la instal·lació asseguren que s’està anant a un ritme bastant semblant al del 2024, atès que al llarg de tot l’any passat es van adoptar 64 cans. Tot i això, la majoria de les adopcions continuen centrant-se en gossos més aviat joves, una tendència que el centre està començant a canviar amb campanyes de conscienciació i esforços per trobar llar a animals de més edat. En aquests moments hi ha tres cans amb una edat superior als deu anys i també en tenen uns quants que tenen més de vuit anys.

La gossera té vint gossos en adopció i disset en acollida. “Són gossos que estan a nom nostre, però estan malalts o estan molt vells i els tenen persones particulars perquè puguin estar en un lloc diferent”, va comentar el responsable, Jesús Cardesín.

tracking