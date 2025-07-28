TURISME
Encamp presenta l’experiència d’entrenaments en alçada a Alpe Cimbra
El Comú d’Encamp va presentar l’experiència en entrenaments en alçada en el marc de la trobada internacional sobre destinacions de muntanya i esport, celebrada dissabte a Folgaria, a la regió d’Alpe Cimbra (Trentino, Itàlia). Encamp va ser una de les ciutats convidades a compartir la seva experiència. La trobada, impulsada per ACES Europe (Associació de Capitals i Ciutats Europees de l’Esport), estava adreçada als municipis de muntanya guardonats com a Viles o Regions Europees de l’Esport situades en zones de muntanya. L’objectiu principal va ser compartir bones pràctiques, abordar reptes comuns, enfortir la col·laboració entre administracions i impulsar nous projectes vinculats a l’esport i a la valorització del territori de muntanya.
S’hi van abordar qüestions de turisme inclusiu
La trobada va ser un espai de debat i col·laboració sobre el paper estratègic de l’esport en el desenvolupament local, amb especial atenció a les polítiques de sostenibilitat en els àmbits del turisme i l’esport. S’hi van abordar qüestions com la desestacionalització, la innovació, el foment dels esports a l’aire lliure, la sostenibilitat dels remuntadors i la promoció d’un turisme accessible i inclusiu.