Successos
Detingut el conductor d'un vehicle andorrà que circulava a 170 quilòmetres per hora a l'Arieja
El tram està limitat a 90 quilòmetres per hora i al jove se li va retirar el carnet de conduir
Un jove, de 25 anys, que circulava amb un BMW M2, amb matrícula andorrana, va ser detingut diumenge per la policia de l'Arieja, quan circulava per la RN20 a 170 quilòmetres per hora en un tram limitat a 90 quilòmetres hora, segons informen mitjans francesos. Fonts policials van explicar que immediatament se li va retirar el permís de conduir i se li va confiscar el cotxe.
El delicte arriba setmanes després de l'adopció de la Llei del 9 de juliol de 2025, que introdueix el concepte d'homicidi viari', amb una pena de fins a tres mesos de presó i una multa de 3.750 euros per qualsevol excés de velocitat que superi el límit autoritzat en més de 50 quilòmetres per hora.