REPORTATGE
Dificultat per circular
Les obres repartides per la xarxa viària sovint compliquen la conducció per a molts residents, que han de buscar rutes alternatives.
L’aturada de les activitats escolars i l’arribada del bon temps solen anar acompanyades d’obres a la xarxa viària que efectuen des del Govern i els comuns. Aquestes solen venir acompanyades de complicacions per als conductors que es desplacen pel país. Aquest estiu, diversos treballs coincideixen en el calendari i tenen una afectació important a la mobilitat, ja que es duen a terme en vies especialment concorregudes i cèntriques. Segons dades facilitades per l’executiu, actualment hi ha vuit actuacions en carreteres del país amb potencial impacte sobre la circulació. A aquestes s’hi afegeixen unes obres a Llorts, que no afecten el trànsit.
A la vall central conflueixen diversos projectes destacats: els treballs de FEDA Ecoterm, que s’estenen des del carrer Prat de la Creu fins a la Dama de Gel, així com al carrer Unió (en un tram ja gairebé finalitzat), i les obres promogudes pel comú d’Andorra la Vella al Pont de París. També s’hi afegeix una intervenció a la carretera de la Comella, que es troba en la seva fase final.
Hi ha vuit actuacions en carreteres del país amb impacte sobre la circulació
Pel que fa a les valls del nord, el Govern executa els treballs per a la desviació de la Massana a l’altura de la Serra de l’Honor. A més, el comú de la Massana intervé a la CG-4; el comú d’Ordino, a la carretera CS-340; i a Llorts es fan unes obres sense incidència en la mobilitat. També hi ha actuacions en marxa a Pal, amb previsió de finalització el 2 d’agost, i a la carretera de la Rabassa, amb una durada prevista fins a l’octubre.
Per tal de minimitzar l’impacte sobre la ciutadania, el departament d’Energia i Transports, a través de les àrees de Mobilitat i Transports, segueix diversos criteris. Quan el transport públic es veu afectat, es busquen vies alternatives i s’habiliten parades provisionals, de les quals s’informa la població mitjançant xarxes socials i cartells. A més, sempre que és possible, es treballa en horaris de menor afluència de trànsit.
També es demana que les obres de gran envergadura es planifiquin per fases no coincidents i fora del període escolar. Finalment, abans d’autoritzar nous treballs, es valora la compatibilitat amb les obres ja existents i si hi ha alternatives viables per garantir el trànsit. En cas contrari, no s’autoritza l’ocupació de la via pública.