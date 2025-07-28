Successos
Detingut un turista amb èxtasi, cocaïna i marihuana
La policia va arrestar sis persones per conduir sota els efectes de l'alcohol
Un turista, de 26 anys, va ser detingut durant la mitjanit de divendres a la frontera amb Espanya, per possessió de drogues. L'home es disposava a entrar al Principat com a passatger d'un turisme, quan els agents el van interceptar. Durant l'escorcoll es van trobar 1,1 grams d'èxtasi; 1,3 grams de cocaïna i 12,9 grams de marihuana, per la qual cosa està acusat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
Sis conductors controlats per conduir beguts
La policia ha arrestat sis conductor per circular sota els efectes de l'alcohol entre dissabte i dilluns. Es tracta d'una dona i cinc homes d'entre 18 i 49 anys, amb tatxes de 0,87 a 1,96. Un dels detinguts, de 19 anys, va ser controlat després de provocar un accident de danys materials a Encamp. El conductor circulava en sentit descendent per la CG2 quan va col·lidir contra el vehicle del davant.
Una dona, de 60 anys, va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra l'Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès.