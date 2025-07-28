QUEIXES
El comerç electrònic encapçala el rànquing de denúncies de Consum
El departament ha rebut un total de 759 reclamacions durant el primer semestre
El comerç electrònic ha resultat el líder del rànquing de reclamacions rebudes pel departament de Consum. Un departament que ha tramitat fins a 759 reclamacions durant el primer semestre de l’any, de les quals 174 pertanyents al comerç electrònic (un 22,92% del total). El nombre de queixes resoltes és de 453; 172 han estat considerades no procedents; 107 resten pendents; catorze que no van ser acceptades i tretze que van acabar sense acord. La mitjana de resolució a aquestes queixes s’ha situat en 23 dies.
El comerç electrònic ha estat seguit, en segona posició, d’altres conceptes (140, el 18,45% del total) i estacions d’esquí, amb 129 (17% del total). Per motiu de la queixa, cal destacar que sol ser el retorn dels diners el que genera més problemes, amb 102 reclamacions, seguit de la disconformitat per una informació incorrecta, amb 101, i altres motius, amb 57. Del total de casos, no s’ha obert cap expedient en els sis primers mesos de l’any.
De les 174 reclamacions de comerç electrònic, 67 estaven relacionades amb la disconformitat per una informació incorrecta i 22 tenien a veure amb el retorn dels diners. Quant a les 140 que es van rebre per altres conceptes, 19 estaven relacionades amb el retorn dels diners al darrere de les 27 que tenien a veure amb altres motius. I quant a les estacions d’esquí, els problemes que més argumenten els clients són el servei prestat de manera deficient (25 queixes) i el retorn dels diners (24). Pel que fa a altra venda al detall, un sector en el qual hi va haver la disconformitat en 68 casos, cal destacar que la principal mancança, amb onze queixes, és el producte defectuós o en mal estat. Al llarg del primer semestre de l’any també hi ha hagut 65 queixes sobre transports, sobretot perquè el servei no funcionava correctament (disset) i nou perquè el servei havia estat prestat de manera deficient. També hi ha hagut 55 reclamacions relacionades amb l’hoteleria (dotze de les quals per habitacions o apartaments en males condicions) o quinze queixes sobre habitatge, tres de les quals relacionades amb la fiança.